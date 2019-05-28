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الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 11:26

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي
من الوقفة التضامنية مع الأسير العويوي بالخليل، أمس
عرب ٤٨

نُظمّت وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي المستمر في إضرابه منذ 55 يوما بشكل متواصل على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، وذلك بعد صلاه التراويح، أمس.

وشارك في الوقفة نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى ولجنة أهالي الأسرى وحركة فتح في إقليم الخليل وعائلة الأسير حسن العويوي وممثلو فعاليات المحافظة.

وحمّل المتحدثون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياه الأسير حسن العويوي، وطالبوا منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياه الأسير العويوي.

يذكر أن الأسير حسن العويوي يخوض إضرابا عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ تاريخ 2 نيسان/ إبريل، ومؤخرا تم نقله إلى مستشفى "كابلان" بعد تدهور خطير على صحته.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#الخليل
#الأسرى
#الأسير حسن العويوي
#اعتقالات إدارية
#غضراب عن الطعام

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير حسن العويوي

من عرب 48

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