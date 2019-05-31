الأسير مراد ملايشة يواصل إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، الجمعة، إن الأسير مراد وليد محمد ملايشة (30 عاما) من بلدة جبع قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري.

وبحسب المؤسسة "أفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب في رسالة وصلت مهجة القدس، أن المجاهد مراد ملايشة شرع صباح يوم الأربعاء 29/05/2019م في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة، إضافةً لقرار ما يسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني بنقله المفاجئ إلى عزل سجن هداريم."

وأوضحت "مهجة القدس" أن "قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 10/01/2019م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي؛ دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر".

جدير بالذكر أن الأسير مراد ملايشة ولد بتاريخ 27/07/1989م، وهو متزوج، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى ما يزيد عن سبعة أعوام في الأسر على خلفية الانتماء والعضوية والنشاط في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.