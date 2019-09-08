الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي فور الإفراج عنه

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، الأسير المقدسي محمد فرحان، وذلك فور الإفراج عنه من أمام سجن النقب الصحراوي، وذلك بعد اعتقال دام 6 سنوات.

واختطف عناصر من الشرطة والمخابرات الأسير فرحان (31 عاما) وهو من سكان مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فور الإفراج عنه من أمام سجن النقب بعد قضاء محكوميته البالغة ست سنوات ونصف.

واتهمت المحكمة المركزية في القدس الأسير فرحان بإلقاء قنابل حارقة، وحرق جنود الاحتلال خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك عام 2013.

وسبق لمحمد فرحان أن اعتقل عدة مرات وأمضى داخل السجون عدة سنوات، الأولى عام 2004 وأمضى حكما بالسجن 4 سنوات، تلتها فترة ثانية لمدة 33 شهرا وأفرج عنه في شهر يوليو 2012.

وقد رزق الأسير فرحان قبل أشهر بمولودته البكر سوار، وهو داخل السجن، وكانت المحكمة الإسرائيلية قد حكمت قبل أسبوعين على شقيقه الأصغر مأمون بالسجن مدة خمس سنوات وهو من سكان مخيم شعفاط.

وفي نفس السياق حكمت المحكمة نفسها أيضا على عدي أبو السعد (23 عاما) بالسجن مدة 32 شهرا لإدانته في المشاركة في التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت الأقصى العام الماضي.