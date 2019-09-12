6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري

يواصل 6 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك رفضا لاعتقالهم الإداري المتكرر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

فقد دخل الأسير المريض أحمد عبد الكريم غنام 42 عاما من سكان دورا، قضاء الخليل، شهره الثالث على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام، وهو يقبع في مستشفى الرملة.

إلى ذلك يواصل الأسير سلطان خلوف 38 عاما من بلدة برقين قضاء جنين إضرابه عن الطعام منذ 57 يوما.

ويكمل الأسير إسماعيل علي 30 عاما يومه الـ51 في الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على الاعتقال الإداري المتكرر دون تهمة.

وفي الوقت ذاته، يواصل الأسير طارق قعدان 46 عاما من محافظة جنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 44 على التوالي.

كما أن الأسير ناصر الجدع 30 عاما من سكان بلدة برقين في محافظة جنين يكمل يومه الـ37 في الإضراب عن الطعام في سبيل الاستجابة لمطالبه بالحرية.

وأما الأسير ثائر حمدان 30 عاما، فيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 32 يوما.

جدير بالذكر، أن 25 أسيرا في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على مواصلة إدارة السجون وضع أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام الأسرى، بينهم 4 أسرى مضربون عن الماء.