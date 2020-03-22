  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الاحتلال يرضخ لمطالب الأسرى بتعقيم السجون لمنع كورونا

تاريخ النشر: 22/03/2020 - 09:37

الاحتلال يرضخ لمطالب الأسرى بتعقيم السجون لمنع كورونا
(توضيحية)
عرب ٤٨

رضخت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالب الحركة الأسيرة، وشرعت في تعقيم أقسام السجون وقاية من فيروس كورونا المستجد، وأتى ذلك بعد تناقل معلومات مفادها عن فرض العزل الصحي على مجموعة من الأسرى في سجن مجدو.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن إدارة سجون الاحتلال، رضخت لمطالب الأسرى بتعقيم الساحات والأقسام، بعد الخطوات الاحتجاجية التي نفذوها.

وأوضح أبو بكر أن الأسرى في سجون الاحتلال اتخذوا خطوات احتجاجية للضغط على إدارة مصلحة السجون من أجل تحقيق عدد من المطالب، من ضمنها إعادة أصناف سحبت من "الكنتينا"، وتعقيم السجون، وإدخال مواد تنظيف لغرف الأسرى.

وأشار إلى أن الأسرى في سجني النقب ونفحة شرعوا بإرجاع وجبة الإفطار منذ الخميس الماضي، وتبع ذلك في كافة السجون في نهاية الأسبوع.

ولفت إلى أن الاحتلال يعزل أربعة أسرى في سجن مجدو بعد مخالطتهم أسيرا في معبر الرملة تعرض لتحقيق من محقق تبين إصابته بفيروس كورونا.

وبين أن النتيجة الأولية لفحص الأسرى المعزولين سلبية أي غير مصابين، ولكن سيبقون في العزل حتى يتم إجراء فحص آخر لهم نهاية الأسبوع الجاري.


#الحركة الأسيرة
#أسرى
#سجون الاحتلال
#كورونا
#فيروس

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الضفة: مصرع شخص في حادث طرق
الضفة: مصرع شخص في حادث طرق

2020-03-22

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان
غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

2020-03-22

جامعة القدس تطوّر نموذجا لجهاز تنفس لمواجهة كورونا
جامعة القدس تطوّر نموذجا لجهاز تنفس لمواجهة كورونا

2020-03-21

الأكثر قراءة

غزة: وزارة الصحة تناشد العالم لمساعدتها بمواجهة

غزة: وزارة الصحة تناشد العالم لمساعدتها بمواجهة "كورونا"

2020-03-21
حكومة وحدة على بعد توقيع

حكومة وحدة على بعد توقيع

2020-03-21
الصحة الإسرئيلية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس

الصحة الإسرئيلية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 833

2020-03-21
مساعٍِ روسيّة لتنصيب نجل القذافي زعيمًا لليبيا

مساعٍِ روسيّة لتنصيب نجل القذافي زعيمًا لليبيا

2020-03-21
حالة الطقس: أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

2020-03-21