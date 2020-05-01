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استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب محمد ريشة وتمديد اعتقاله 6 أيام

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 20:32

استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب محمد ريشة وتمديد اعتقاله 6 أيام
من موقع العملية
عرب ٤٨

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب، محمد علاء ريشة ( 19عاما) من مدينة طولكرم، والذي زعمت السلطات الإسرائيلية أنه نفذ عملية طعن في كفار سابا، الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، أنه جرى يوم أمس عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب ريشة في ما يسمى محكمة صلح "بيتاح تيكفا"، وتم تمديد توقيفه لـ6 أيام.

وذكرت الهيئة أن قوات الاحتلال قامت فجر اليوم بمداهمة منزل عائلته في حي البلاونة بمخيم طولكرم، وقامت بتفتيشة والتحقيق مع ساكنيه، ورافق عملية الاقتحام صدامات ومواجهات مع جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل غاز ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وكانت محكمة "عوفر"، قد قررت أمس الخميس، تمديد اعتقال الأسير، محمد ماجد حسن، الذي يقبع بالحجر بسجن ريمون، لـ5 أيام، لاستكمال التحقيق معه، فيما كشفت فحوصات أجراها، عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت مؤسسة الضمير، بأن النيابة طالبت بتمديد اعتقال حسن لـ11 يومًا، بحجة أن الأسير يجب أن يبقى في الحجر الصحي حتى يوم الخميس القادم ولن يتم التحقيق معه في هذا الوقت.

وقالت إنه "تم أخذ عينة له وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا (في وقت سابق)، إلا أنه بعد أن أعلنت إدارة السجون إصابته بالفيروس تم أخذ عينات له وفحصه ثلاث مرات للتأكد من إصابته، وكانت نتيجة العينات التي أخذت منه سلبية أي أنه غير حامل للفيروس".


#هيئة شؤون الأسرى والمحررين
#الحالة الصحية للأسير المصاب
#محمد علاء ريشة
#عملية طعن في كفار سابا

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