بسبب سوء المعاملة: أسرى "حوارة" يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

يواصل أسرى معتقل "حوارة" الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي بعد أن شرعوا بمعركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على سوء المعاملة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن جميع الأسرى القابعين في معتقل حوارة شرعوا، يوم السبت، بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل إدارة المعتقل.

ولفتت الهيئة، أن الأسرى القابعين في حوارة يعانون من سوء الطعام المقدم لهم نوعا وكما، وكذلك نقص في الاحتياجات الشخصية ومواد التنظيف والشامبو والصابون وقصر فترة الفورة المسموح بها وهي عشرون دقيقه فقط خلال اليوم.

وأضافت الهيئة، أن الإدارة تتعمد تقديم المياه الساخنة لهم للشرب، وكذلك معاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المرواح في الغرف وإهمال الأوضاع الصحية للمرضى منهم.

وأوضحت الهيئة، أن الأسرى في حوارة والبالغ عددهم 30 أسيرا، هددوا بالامتناع عن شرب المياه خلال الأيام المقبلة في حال عدم تحسين ظروفهم الاعتقالية والمعيشية.

وطالبوا بضرورة زيارتهم من قبل الصليب الأحمر الدولي، وتدخل كافة المؤسسات القانونية والحقوقية للجم سياسات التطرف الإسرائيلية في معاملتهم والتنكيل المتواصل بهم.

وتعتبر خطوة الإضراب عن الطعام نادرة الحدوث حيث يلجأ إليها الأسرى، إذ أنها تعتبر القرار الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها المعتقلون لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة، جسدية ونفسية، على الأسرى وصلت في بعض الأحيان إلى استشهاد عدد منهم

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى 30 حزيران/يونيو 2020، نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160، كما وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 365 أسيرًا.

وحسب مؤسسات الأسرى منذ بداية العام 2020، وحتى 30 حزيران 2020؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2330 فلسطينيا وفلسطينية، وذلك رغم انتشار فيروس كورونا، وكان من بينهم 304 طفلا، و70 من النساء، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى 565.