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أسير يضرب عن الطعام نصرة لأسير مضرب منذ أيام

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 09:27

أسير يضرب عن الطعام نصرة لأسير مضرب منذ أيام
الأسير مهند العزة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير مهند العزة (44 عاما) من مخيم العزة في بيت لحم، باشر بإضراب مفتوح عن الطعام، أمس الأربعاء، نصرة للأسير خليل أبو عرام المضرب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي.

الأسير خليل أبو عرام

وجاء إضراب الأسير أبو عرام عن الطعام للمطالبة بلقاء نجله الأسير أحمد، والمعتقل إداريا في سجن "النقب الصحراوي".

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير العزة معتقل منذ العام 2010، وهو محكوم بالسّجن لمدة 13 عاما، ويقبع في سجن "جلبوع".

هذا، ومن الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الاستجابة لمطالب الأسير أبو عرام، القابع في زنازين سجن "عسقلان"، والمعتقل منذ العام 2002م، والمحكوم بالسجن مدى الحياة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الأسرى
#الحركة الأسيرة
#مهند العزة
#بيت لحم
#خليل أبو عرام

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