أسير من جنين يضرب عن الطعام

نقل نادي الأسير الفلسطيني عن عائلة الأسير عبد الله حسن صبح (19 عاما) من بلدة برقين في جنين، أنه شرع في إضراب مفتوح عن الطعام، أمسِ الخميس، مطالبا بنقله من سجن "عوفر" بعد الإعلان عن إصابة عدد من الأسرى بفيروس كورونا داخل السجن، قبل يومين.

والأسير صبح معتقل منذ يوم 12 تموز/ يوليو الماضي، وما يزال موقوفا.

وبلغ عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي خمسة أسرى إذ واصل الأسير ماهر الأخرس من جنين إضرابه عن الطعام منذ 33 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، إضافة إلى ثلاثة أسرى آخرين لمدد متفاوتة وهم: محمد وهدان، وموسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات.