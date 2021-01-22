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إصابات جديدة بكورونا بين أسرى "ريمون"

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 13:27

إصابات جديدة بكورونا بين أسرى "ريمون"
حراك فلسطيني داعم للأسرى بسجون الاحتلال (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سُجلت 4 إصابات جديدة بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا، في قسمي 3 و1 في سجن "ريمون"، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان، اليوم الجمعة.

وارتفع عدد الإصابات في السجن منذ 11 كانون الثاني/ يناير الجاري إلى 73، وبذلك تجاوز عدد الإصابات بين الأسرى منذ بداية انتشار الوباء لأكثر من 295.

وأوضح نادي الأسير، في بيانه أن أعلى الإصابات سُجلت في سجن "غلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وتجاوزت المئة، يليه من حيث الإصابات سجن "النقب" وسجن "ريمون".

ولفت نادي الأسير إلى أن استمرار انتشار الوباء بين صفوف الأسرى، مع مواصلة إدارة سجون الاحتلال بالسيطرة واحتكار رواية الوباء، فاقم من المخاطر على حياة الأسرى، يرافق ذلك قلق بالغ بين صفوفهم وكذلك عائلاتهم، لا سيما على حياة المرضى منهم، مع تصاعد عدد الإصابات بينهم، وعزلهم في ظروف قاسية ومأساوية في أقسام عزل لا تتوفر فيها أدنى شروط الرعاية الصحية، والتي تُسميها إدارة السجون بأقسام "الحجر".

وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بأخذ دورها الحقيقي في متابعة الأوضاع الصحية للأسرى المصابين، وطمأنة عائلاتهم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات في متابعة الأسرى المصابين، واستغلال إدارة سجون الاحتلال للوباء، وتحويله لأداة قمع وتنكيل، وإحكام السيطرة على الأسرى عبر عمليات عزل مضاعف.

يُذكر أن عدد الأسرى في "ريمون" أكثر من 650 أسيرًا موزعين على سبعة أقسام، علمًا أن غالبية الأسرى القابعين فيه من ذوي الأحكام العالية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#نادي الأسير
#الأسرى
#ريمون
#الاحتلال الإسرائيلي

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