نقل أسير فلسطيني مصاب بكورونا إلى المستشفى

قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير أيمن سدر (54 عامًا) المصاب بفيروس كورونا، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وذكر النادي، في بيان، أن "مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير سدر من سجن ريمون (جنوب) إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، جرّاء تراجع طرأ على وضعه الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا".

تسمية

وأوضح النادي أن "الأسير سدر معتقل منذ 26 عامًا، وهو محكوم عليه بالسّجن مدى الحياة، وهو من أقدم الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، ويُعاني من مشاكل صحية، من جرّاء ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية".

وقال إن "الأسير سدر هو ثالث أسير يُنقل من سجن ‘ريمون‘ إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس كورونا".

وطالب نادي الأسير "جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالقيام بدور حقيقي في متابعة أوضاع الأسرى المصابين بالفيروس".

وأصيب نحو 300 أسير فلسطيني بفيروس كورونا، منذ بداية تفشي الوباء، بحسب النادي.