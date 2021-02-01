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إصابة 17 أسير فلسطيني بكورونا في سجن النقب

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 16:56

إصابة 17 أسير فلسطيني بكورونا في سجن النقب
توضيحية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن إصابة 17 أسيرا بفيروس كورونا المستجد في السجون الإسرائيلية.

وذكرت الباحثة في نادي الأسير الفلسطيني، فداء نجادة، أن "مجمل عدد الإصابات المسجلة بين الأسرى، ارتفعت منذ بدء الأزمة العام الماضي إلى 352 حالة".

وأشارت إلى أن "كافة الإصابات المسجلة اليوم موجودة في قسم 10 بسجن النقب الصحراوي الذي يقبع به نحو 1200 أسير فلسطيني".

هذا، ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو 4400 أسير فلسطيني بينهم 40 امرأة و170 قاصرا ونحو 380 معتقلا إداريا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نادي الأسير الفلسطيني
#كورونا
#فيروس كورونا
#سجن النقب

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