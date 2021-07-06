منظمة التحرير تحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسير الغضنفر

حَمَّلَت منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام والماء منذ 63 يوما.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثت بها دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة إلى البعثات الدبلوماسية العاملة في فلسطين، وفق بيان للمنظمة.

ويواصل أبو عطوان (28 عاما) إضرابه عن الطعام والماء لليوم الـ63 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وطالبت دائرة شؤون المفاوضاتـ، في الرسائل، هذه الدول بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتدخل الفوري للإفراج عن الأسير "أبو عطوان".

كما دعت تلك الدول إلى إيجاد الآليات الرادعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان الثلاثاء، إن أبو عطوان يدخل مرحلة صحية "حرجة"، معربة عن قلقها "البالغ إزاء تدهور حالته الصحية".

والأسير أبو عطوان من بلدة دورا جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ومُعتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأصدرت المخابرات الإسرائيلية بحقّه أمريّ اعتقال إداريين مدة كل منهما 6 شهور.