استشهاد الأسير المحرّر مسالمة: إهمال طبيّ ممنهج من قِبل الاحتلال

استشهد الأسير المحرر حسين مسالمة، مساء الأربعاء، في المشفى الاستشاري بمدينة رام الله، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدرت قرارا بالإفراج عن الأسير مسالمة (39 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بتاريخ 14/2/2021، وتم نقله إلى مشفى "هداسا" في مدينة القدس المحتلة.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم، منقذ أبو عطوان إن مسالمة واجه منذ نهاية العام الماضي، تدهورا على وضعه الصحي، وعانى من أوجاع استمرت لأكثر من شهرين خلالها ماطلت إدارة سجون الاحتلال في نقله إلى المستشفى، ونفّذت بحقه سياسة الإهمال الطبي الممنهجة، حيث كان يقبع في حينه في سجن النقب الصحراوي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد أبو عطوان بأنّ مسالمة "وصل لمرحلة صحية صعبة، ونُقل إلى المستشفى ليتبين لاحقًا أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، وأن المرض في مرحلة متقدمة".

بدوره، ذكر مكتب إعلام الأسرى في بيان مقتضب، أن الأسير استشهد "بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه".

وقال في البيان ذاته: "ندق ناقوس الخطر لذات المصير الذي قد يصيب عشرات الأسرى المرضى في السجون منهم 15 أسيرا مصابون بالسرطان".

ومكث مسالمة في مشفى "هداسا" حتى 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، ونقل بعدها إلى المشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

يذكر أن مسالمة اعتُقل عام 2002، وصدر بحقه حكم بالسّجن لمدة 20 عاما، أمضى منها نحو 19 عاما.