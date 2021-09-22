  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

استشهاد الأسير المحرّر مسالمة: إهمال طبيّ ممنهج من قِبل الاحتلال

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 23:48

استشهاد الأسير المحرّر مسالمة: إهمال طبيّ ممنهج من قِبل الاحتلال
الأسير الشهيد
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استشهد الأسير المحرر حسين مسالمة، مساء الأربعاء، في المشفى الاستشاري بمدينة رام الله، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدرت قرارا بالإفراج عن الأسير مسالمة (39 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بتاريخ 14/2/2021، وتم نقله إلى مشفى "هداسا" في مدينة القدس المحتلة.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم، منقذ أبو عطوان إن مسالمة واجه منذ نهاية العام الماضي، تدهورا على وضعه الصحي، وعانى من أوجاع استمرت لأكثر من شهرين خلالها ماطلت إدارة سجون الاحتلال في نقله إلى المستشفى، ونفّذت بحقه سياسة الإهمال الطبي الممنهجة، حيث كان يقبع في حينه في سجن النقب الصحراوي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد أبو عطوان بأنّ مسالمة "وصل لمرحلة صحية صعبة، ونُقل إلى المستشفى ليتبين لاحقًا أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، وأن المرض في مرحلة متقدمة".

بدوره، ذكر مكتب إعلام الأسرى في بيان مقتضب، أن الأسير استشهد "بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه".

وقال في البيان ذاته: "ندق ناقوس الخطر لذات المصير الذي قد يصيب عشرات الأسرى المرضى في السجون منهم 15 أسيرا مصابون بالسرطان".

ومكث مسالمة في مشفى "هداسا" حتى 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، ونقل بعدها إلى المشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

يذكر أن مسالمة اعتُقل عام 2002، وصدر بحقه حكم بالسّجن لمدة 20 عاما، أمضى منها نحو 19 عاما.

بودكاست عرب 48

#الأسير المحرر حسين مسالمة
#استشهاد أسير محرر
#الضفة الغربية المحتلة

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"حماس": لم نتلق ردا إيجابيا على مقترحنا لصفقة تبادل أسرى
"حماس": لم نتلق ردا إيجابيا على مقترحنا لصفقة تبادل أسرى

2021-09-22

السلطة الفلسطينية: أزمة مالية ما لم تفرج إسرائيل عن أموال محتجزة
السلطة الفلسطينية: أزمة مالية ما لم تفرج إسرائيل عن أموال محتجزة

2021-09-22

أسرى "الجهاد الإسلامي" يشرعون بعصيان لقوانين سجون الاحتلال
أسرى "الجهاد الإسلامي" يشرعون بعصيان لقوانين سجون الاحتلال

2021-09-22

الأكثر قراءة

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

2021-09-21
دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

2021-09-21
النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

2021-09-21
استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

2021-09-21
السودان:

السودان: "انقلاب فاشل" في محاولة للسيطرة على مقر الإعلام الرسمي

2021-09-21