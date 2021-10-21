أسرى "الجهاد الإسلامي" يعلنون إنهاء خطواتهم التصعيدية

أوقف أسرى حركة "الجهاد الإسلامي"، الخميس، جميع إجراءاتهم في سجون الاحتلال بعد التوصّل إلى اتفاق يقضي برفع غالبية العقوبات التي فرضت عليهم، بحسب ما أعلنت "هيئة شؤون الأسرى".

والأربعاء ما قبل الماضي، شرع 250 أسيرًا من "الجهاد الإسلامي" رفضًا "للإجراءات التنكيلية التي ضاعفتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، بعد السادس من أيلول/ سبتمبر المنصرم، خاصّة بحقّ أسرى الجهاد، مستهدفة البنية التنظيمية لهم عبر توزيعهم وعزل مجموعة منهم، ونقل عدد من قياداتهم إلى التحقيق"، بحسب ما جاء في مؤتمر صحافي لمؤسسات حقوقية فلسطينية.

وحذّرت المؤسسات من "المخاطر المتصاعدة على مصير سبعة أسرى إداريين يواصلون الإضراب عن الطعام، منهم من تجاوز إضرابه الثلاثة شهور".

وخلال المؤتمر أوضح وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب، جملة الإجراءات التي تصاعدت بحقّ الأسرى مؤخرًا، وتبعيات الهجمة العنيفة التي استهدفت الأسرى.

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إنّ إسرائيل "بمختلف مؤسساتها العسكرية والأمنية والسياسية، تحاول تقويض المنظومة الاعتقالية والتنظيمية التي تُشكّل عمليًا الأساس الذي بني عليه كل إنجاز حققته الحركة الأسيرة، وتدرك الحركة الأسيرة مقابل ذلك وبكل مكوناتها أن استهداف أسرى الجهاد والاستفراد بهم، هو مقدمة لاستهداف كافة البنى التنظيمية للفصائل".

وتابع فارس "لذلك اتفق الأسرى على سلسلة من الخطوات النضالية بعدم الالتزام بمجموعة من القوانين والإجراءات اليومية التي تخص الحياة اليومية مؤخرًا، وكان الأسرى يأملون أن يقود ذلك إلى حوار جدي يؤدي إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل السادس من أيلول الأمر الذي لم يحدث، وعليه قرر الأسرى الإضراب عن الطعام حيث سلم اليوم 250 أسيرًا من ’الجهاد الإسلامي’، أسماءهم كمضربين عن الطعام وهذا العدد مرجح للارتفاع خلال الفترة المقبلة".

وحذّر فارس من المخاطر المحدقة على مصير سبعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ ثلاثة شهور، ومقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، ورايق بشارات، وشادي أبو عكر، وعياد الهريمي.

وفي كلمة لرئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، وجّه رسالة إلى المؤسسات الحقوقية والقانونية حول العالم لبذل الجهود اللازمة، لمنع التوغل الإسرائيلي داخل السجون، مطالبا بتوفير شبكة أمان وحماية للأسرى.