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غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 15:32

غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال
من الوقفة التضامنية مع الأسرى في غزة (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت اليوم، الإثنين، وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة دعما للأسرى في السجون الإسرائيلية، وذلك بمشاركة العشرات.

وأطلق المشاركون في الوقفة التي دعت إليها مفوضية الشهداء والجرحى والأسرى التابعة لحركة "فتح"، هتافات تضامنية مع الأسرى.

كما رفعوا لافتات تحمل صورا لعدد من الأسرى المضربين عن الطعام، وأُخرى لأسرى مرضى.

ودعا الناطق باسم المفوضية، نشأت الوحيدي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى العمل الجاد لإنقاذ حياة الأسرى.

وقال إن هذه الوقفة تأتي دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، والمرضى داخل السجون الإسرائيلية.

وأضاف أن "للأسرى حق في الحرية والعودة لذويهم ومنازلهم".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، يواصل خمسة أسرى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وهم كايد الفسفوس (مضرب منذ 124 يوما)، علاء الأعرج (100 يوم)، هشام إسماعيل أبو هواش (100 يوم)، عياد الهريمي (54 يوما) ولؤي الأشقر (36 يوما).

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لمدة 6 شهور قابلة للتمديد.

ووصل عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر نحو 4650، بينهم 34 أسيرة و160 قاصرا ونحو 500 معتقل إداري وحوالي 600 أسير مريض، وفق مؤسسات مختصة.

بودكاست عرب 48

#قطاع غزة
#الحركة الأسيرة
#الصليب الأحمر
#كايد الفسفوس
#علاء الأعرج
#هشام أبو هواش
#عياد الهريمي
#لؤي الأشقر

غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

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