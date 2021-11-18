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استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 07:18

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال
معتقل منذ العام 2008 (نادي الأسير)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الأسير سامي العمور من مدينة دير البلح، فجر اليوم الخميس، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، حيث استشهد في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بحسب ما أفاد بيان صادر عن نادي الأسير.

وذكر نادي الأسير أن الشهيد العمور معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن لمدة 19 عاما.

وتعرض الأسير العمور للإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال خلال علاجه، حتى انهارت حالته الصحية ونقل قبل 3 أيام إلى المستشفى، قبل أن تتفاقم حالته ويعلن عن استشهاده فجرا.

وعانى الأسير العمور من مرض خلقي في القلب لازمه طوال حياته، وكلما كبر تزداد أوضاعه الصحية صعوبة.

وحمل نادي الأسير في بيان له، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير العمور، مؤكدا أنه استشهد نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد.

ويعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.

وباستشهاد الأسير سامي العمور يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال إلى 227 شهيدا.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين العديد من الأسرى الذين استشهدوا بالسجون الإسرائيلية، وهم: أنيس دولة، الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، بالإضافة إلى فارس بارود، نصار طقاطقة، بسام السايح، سعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر.

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#سجون الاحتلال

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