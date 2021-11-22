الأسيران الفسفوس والهريمي يعلّقان إضرابهما عن الطعام

علّق الأسيران كايد الفسفوس وعياد الهريمي إضرابهما المفتوح عن الطّعام، مساء اليوم الإثنين، واللذين كانا قد شرعا بهما، رفضا لسياسة الاعتقال الإداريّ بحقّهما.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في بيان بأنّ "الأسير كايد الفسفوس يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 131 يوما".

وأضاف البيان أن الفسفوس "سينتزع حريته بعد 23 يوما، في حين يبقى اعتقاله الإداري مجمدا لحين الإفراج عنه، وفق عائلته".

أما الأسير الهريمي فقد علّق إضرابه عن الطعام، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يفرج عنه في 4 آذار/ مارس 2022، بحسب ما أعلن نادي الأسير، مساء اليوم.

وأوضح نادي الأسير في بيانه، أن الهريمي خاض إضرابا استمرّ لنحو شهرين، احتجاجا على اعتقاله الإداري، ووصل مؤخرا لوضع صحّي صعب، بخاصّة أنه امتنع عن تناول المدعّمات، إذ عانى من آلام في جميع أنحاء جسمه، إضافة إلى عدم استطاعته الوقوف على قدميه، ومعاناته من عدم وضوح بالرؤية وتقيؤ بشكل مستمر.

الأسير الهريمي

وبعد تعليق الفسفوس والهريمي إضرابهما، بقي أسيران مستمرّان في إضرابهما المفتوح عن الطعام، وهما هشام أبو هواش المضرب منذ 98 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 43 يوما.

يشار إلى أنّ الهريمي (28 عاما)، من بيت لحم، ويقبع في سجن عيادة الرملة، ومعتقل إداريا منذ شهر نيسان/ أبريل 2021، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال المتكرر، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجددا بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة.

وكان الأسير قد أضرب سابقا ضد اعتقاله الإداريّ، ففي عام 2016 خاض إضرابا استمر لمدة 45 يوما، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو تسع سنوات.