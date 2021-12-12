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الاحتلال يثبّت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير أبو هواش

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 20:16

الاحتلال يثبّت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير أبو هواش
الأسير هشام أبو هواش
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الاستئناف الخاص بقضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 118 يوما، لتثبّت بذلك أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه، ومدته أربعة شهور، رغم خطورة وضعه الصحيّ.

جاء ذلك بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان صدر مساء اليوم.

والأسير أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقله الاحتلال في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6-4 أشهر قابلة للتمديد.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

بودكاست عرب 48

#الأسير هشام أبو هواش
#الاحتلال الإسرائيلي
#الاعتقال الإداريّ
#نادي الأسير

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