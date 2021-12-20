سياسة ممنهجة بحق الأسيرات في الدامون: عقوبات وحرمان من الزيارات

قالت الأسيرات في سجن الدامون إن "هناك سياسة ممنهجة من قبل إدارة السجن في أعقاب تعرضهن لعمليات تنكيل متتالية استمرت لأيام وما تزال بسبب رفضهن لقرار نقلهن بين الغرف في السجن"؛ حسب ما نقلت المحامية، حنان خطيب، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين على لسانهن.

وقالت خطيب بعد خروجها من زيارة الأسيرات، اليوم الإثنين، إن "إدارة سجن الدامون تسعى لإخلاء الغرفة رقم 11 والتي تمكث بها الأسيرة شروق دويات وزميلاتها اللاتي يقضين أحكاما عالية ونقلهن إلى غرف أخرى، وهذا ما ترفضه الأسيرات باعتبار أن مثل هذا الإجراء يتبع للهيئة التمثيلية وليس من صلاحيات إدارة السجن".



وأضافت خطيب نقلا عن الأسيرات أن "إدارة السجن قامت باستدعاء قوات القمع واستخدام القوة من أجل إخراج الأسيرات من الغرفة، وجرى نقلهن إلى غرف أخرى تمكث بها أسيرات تعاني من حالات نفسية صعبة، وهذا الإجراء لم يكن عشوائيا إنما ضمن سياسة ممنهجة ومدروسة، الأمر الذي دفعهن للاحتجاج وطرق الأبواب ما استدعى حضور قوات قمع في اليوم التالي إذ تزود عناصرها بالأدرع والمياه العادمة تحسبا لأي مواجهة معهن، ما أسفر عن إصابة عدد من الأسيرات بجروح نتيجة الاعتداء عليهن".

وتابعت أن "الأسيرات منعن من الاستحمام على مدار 3 أيام، كما جرى معاقبتهن بحرمانهن من ’الكانتينا’ وزيارات الأهل وفرض غرامات مالية عليهن، بالإضافة إلى عزل الأسيرات شروق دويات ومرح باكير ومنى قعدان".

ونقلت خطيب على لسان الأسيرات أن "هذه سياسة ممنهجة من قبل إدارة السجن خصوصًا بعد عملية نفق الحرية في سجن الجلبوع، علما أنهن يتمتعن بمعنويات عالية ويستمدين قوتهن من الدعم والمساندة لقضيتهن".

وفي سياق متصل، أورد نادي الأسير في بيان له أن "عمليات قمع متكررة جرت بحقّ الأسيرات، وتم قطع الكهرباء عنهن، وخلال عمليات الاعتداء المتكررة تم نزع الحجاب عن رؤوس بعضهن، وإحدى الأسيرات فقدت الوعي خلال عمليات القمع، كما تواصل إدارة السّجن تهديدهن برش الغاز داخل الغرف".

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، معتبرا ما يجري معهن أنه الأخطر منذ سنوات، وطالب كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر، بضرورة التدخل العاجل ومعرفة مصير الأسيرات المعزولات.

ومما يذكر أنّ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 32 أسيرة.