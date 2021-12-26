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الإفراج عن الأسيرة إيناس عصافرة

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 17:07

الإفراج عن الأسيرة إيناس عصافرة
أرشيفية من بيت كاحل (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسيرة الفلسطينية إيناس عصافرة من بلدة بيت كاحل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد فترة اعتقال دامت 30 شهرا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن "عصافرة التي كانت تقبع في سجن الدامون الإسرائيلي (شمال). عانقت الحرية بعد اعتقال دام 30 شهرا".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أرجأت الأفراج عن عصافرة الخميس الماضي بذريعة عدم حساب "المنهلي".

و"المنهلي"، قرار تتخذه مصلحة السجون الإسرائيلية بتخفيض عدد من أيام مدة المحكومية للمعتقل، بعد عملية تقييم تجريها.

واعتقلت إيناس مع زوجها الأسير قاسم عصافرة من بيتهما في بلدة بيت كاحل غربي الخليل، 10 آب/ أغسطس 2019، حيث حكم على زوجها بالسجن المؤبد و40 سنة إضافية بتهمة قتل جندي إسرائيلي قرب بيت لحم.

وتعتقل إسرائيل نحو 4850 أسيرا فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 40 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

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#إيناس عصافرة
#قاسم عصافرة
#الأسيرة الفلسطينية
#الاحتلال الإسرائيلي

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