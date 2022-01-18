استمرار الوضع الصحيّ الخطير: الأسير أبو حميد قد يخضع لعمليّة جراحيّة

يعاني الأسير المريض ناصر أبو حميد المحتجَز في العناية المكثّفة في مستشفى "برزلاي" بوضع صحيّ خطير، من انسداد مجرى التنفس في الرئتين، ولا يطرأ تحسّن على وضعه، ما قد يرجّح الحاجة إلى خضوعه إلى عملية جراحيّة.

جاء ذلك بحسب ما أورد نادي الأسير في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن ناجي أبو حميد، شقيق الأسير، والذي أفاد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الطبيب المشرف على حالة ناصر، وأفاده بأن "وضعه الصحي ما يزال خطيرا حتى اللحظة".

وأوضح ناجي أن "المشكلة الرئيسية في حالة ناصر بحسب ما أفاد الطبيب المشرف على حالته، هو انسداد مجرى التنفس في الرئتين بسبب كثرة السوائل الموجودة في المجرى وإفرازات تغلق المجاري الهوائية".

ووفق البيان، فإن "الطبيب (ذكر) أنهم اعتقدوا مع الوقت ستخرج هذه السوائل عن طريق السعال، ولكن ناصر ضعيف جدا وإلى الآن لا يقوى على السعال، وفي حال لم يتم إزالة هذه السوائل سيتم إجراء عملية جراحية لفتح الرئتين".

يذكر أن الحالة الخطيرة التي وصل إليها الأسير أبو حميد، سببها الإهمال الطبي المتعمَّد، وعدم إعطاء العلاج المناسب بالوقت المناسب.

وناشدت العائلة كل الجهات المسؤولة التحرُّك العاجل والفاعل لإنقاذ حياة ابنها، وكذلك دعوة جماهير الشعب الفلسطينيّ، إلى الاستمرار في الإسناد الشعبيّ، لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح ابنها.