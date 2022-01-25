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لليوم الـ25: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 09:55

لليوم الـ25: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
حراك بالضفة إسنادا للأسرى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل الأسرى الإداريون، لليوم الـ25 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري، بحسب بيان صادر عن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات الشاباك المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا لنادي الأسير، تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالي 4600 بينهم 34 أسيرة و160 طفلا و500 إداري منهم تسعة نواب، و600 مريض منهم أربعة يعانون السرطان و14 آخرين يعانون أوراما متنوعة.

بودكاست عرب 48

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#الاعتقال الإداري
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#محاكم الاحتلال
#الحركة الأسيرة
#نادي الأسير

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