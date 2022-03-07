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32 أسيرة بينهن طفلة في السجون الإسرائيلية

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 11:46

32 أسيرة بينهن طفلة في السجون الإسرائيلية
وقفة تضامنية أمام سجن الدامون (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قال نادي الأسير الفلسطينيّ في يوم المرأة العالميّ الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، إنّ "الاحتلال الإسرائيليّ يواصل اعتقال 32 أسيرة فلسطينية يحتجزهن في سجن 'الدامون' بينهن طفلة، وهي نفوذ حمّاد (15 عامًا) من القدس".

وأوضح أن أقدم الأسيرات هي "الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمحكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا، وهي معتقلة منذ شهر حزيران/ يونيو عام 2015".

وأكد أن "من بين الأسيرات 17 أسيرة صدر بحقّهن أحكامًا لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة 16 عامًا، بحقّ الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948".

وختم نادي الأسير بالقول إن "أسيرة واحدة تواجه الاعتقال الإداريّ، وهي الأسيرة شروق البدن، ومن بين الأسيرات كذلك 11 أمّا، وهنّ: إسراء جعابيص، وأماني الحشيم، وفدوى حمادة، وإيمان الأعور، وختام السعافين، وشذى عودة، وشروق البدن، وفاطمة عليان، وسعدية فرج الله، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان".

بودكاست عرب 48

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