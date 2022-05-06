الأسيرة ختام السعافين تعانق الحرية

نالت الأسيرة، ختام السعافين، من مدينة رام الله الحرية اليوم، الجمعة، بعدما أفرجت سلطات الاحتلال عنها على حاجز الجلمة، شمال مدينة جنين.

وقال مدير نادي الأسير، منتصر سمور، إن "الاحتلال أفرج عن الأسيرة السعافين (60 عاما)، بعد انتهاء فترة حكمها 19 شهرا في سجون الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت السعافين يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد مداهمة منزلها في بلدة بيتونيا بمدينة رام الله.

وأصدر الاحتلال آنذاك حكما إداريا بحقها، وبعد نصف عام قام بتحويل ملفها إلى قضية وحكم عليها بالسجن لمدة 19 شهرا.

ومما يذكر أن السعافين عضو في الأمانة العامة للاتحاد للمرأة الفلسطينية ورئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.