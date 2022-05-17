تدهور الوضع الصحي للأسير المسن صلاح

يعاني الأسير المسن عبد الرحمن حسن صلاح (69 عاما) من جنين، من تفاقم في وضعه الصحي، وجاء ذلك وفقًا لزيارة أفراد عائلته بعد حرمان استمر لمدة عامين، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن الأسير صلاح يعاني من ضعف شديد في النظر، وتم إخباره بأن لا علاج لوضعه الصحي، ويعاني من فقدانٍ للوزن، ومشاكل صحية أخرى منها أمراض السكري والضغط المزمنين.

وبين النادي، أن إدارة السجن تمارس بحقه وبشكلٍ متعمد سياسة الإهمال الطبي، وتماطل في توفير العلاج والفحوصات اللازمة له، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعه الصحي مؤخرًا.

والأسير صلاح هو من محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم، اعتقل لأول مرة بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2002، وحكم بالسجن لـ25 عاما، وهو أب لسبعة أبناء وبنات من بينهم ابنه الشهيد محمد والذي استشهد خلال العام 2003.

وأفرج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار" خلال العام 2011، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في جنين، وأعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 18 حزيران 2014.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 49 محرّرًا من صفقة (وفاء الأحرار) أُعيد اعتقالهم في عام 2014، وأعادت لهم أحكامهم السابقة.