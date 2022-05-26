  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

بسام أبو عكر يواجه الاعتقال الإداري مجددا

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 16:30

بسام أبو عكر يواجه الاعتقال الإداري مجددا
بسام أبو عكر
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، حديثا، أمر اعتقال إداري بحق المعتقل بسام أبو عكر (60 عاما) من مخيم عايدة/ بيت لحم، لمدة ستة شهور.

وقال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن "حالة المعتقل أبو عكر واحدة من بين ما يزيد عن 600 معتقل إداري يواصل الاحتلال سلبهم حياتهم من خلال الاعتقال الإداريّ المتكرر، حيث أمضى أبو عكر ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 22 عاما، منها أكثر من 8 سنوات رهن الاعتقال الإداري، فغالبية اعتقالاته في السنوات الماضية كانت اعتقالات إدارية".

واضاف نادي الأسير أن "الاحتلال أعاد اعتقال أبو عكر في 17 أيار/ مايو الجاري، بعد مداهمة منزله".

ويعد أبو عكر من الفاعلين على المستويين المعرفيّ والسياسي، وهو حاصل على عدة شهادات أكاديمية، وأنتج عدة أبحاث ودراسات، ويُساهم في تقديم محاضرات للطلبة في عدة مراكز.

وشغل أبو بكر، خلال سنوات أسره، مناصب تنظيمية، وشارك في عدة إضرابات عن الطعام. وهو متزوج وأب لسبعة أبناء وله 6 أحفاد، ويقبع اليوم في سجن "عوفر".

ويواصل الاحتلال تصعيده بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري، فمنذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الاحتلال أكثر من 590 أمر اعتقال إداري من كافة أنحاء فلسطين.

ومن الجدير ذكره أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري.

ويواصل المعتقلان خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، إذ دخل عواودة إضرابه اليوم الـ85، وريان اليوم الـ50.

بودكاست عرب 48

#بسام أبو عكر
#الحركة الأسيرة
#مخيم عيدة
#بيت لحم
#اعتقالات إدارية
#سجون الاحتلال

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عباس يعين حسين الشيخ بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
عباس يعين حسين الشيخ بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

2022-05-26

السلطة الفلسطينية تعلن نتائج تحقيقها باغتيال الصحافية أبو عاقلة
السلطة الفلسطينية تعلن نتائج تحقيقها باغتيال الصحافية أبو عاقلة

2022-05-26

حماس تحذر إسرائيل من حرب أخرى بسماحها بـ"مسيرة الأعلام"
حماس تحذر إسرائيل من حرب أخرى بسماحها بـ"مسيرة الأعلام"

2022-05-26

الأكثر قراءة

مقتل 21 بينهم 18 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

مقتل 21 بينهم 18 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

2022-05-25
المعركة على الوعي:

المعركة على الوعي: "إسرائيل تسقط في بئر حفرتها حماس لها"

2022-05-25
تكلفة الحج لفلسطينيي الداخل هذا العام

تكلفة الحج لفلسطينيي الداخل هذا العام "هي الأعلى على مرّ السنين"

2022-05-25
استشهاد فتى وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

استشهاد فتى وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

2022-05-25

"شكوك إسرائيلية تجاه إردوغان": تشاووش أوغلو يلتقي لبيد

2022-05-25