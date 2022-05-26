بسام أبو عكر يواجه الاعتقال الإداري مجددا

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، حديثا، أمر اعتقال إداري بحق المعتقل بسام أبو عكر (60 عاما) من مخيم عايدة/ بيت لحم، لمدة ستة شهور.

وقال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن "حالة المعتقل أبو عكر واحدة من بين ما يزيد عن 600 معتقل إداري يواصل الاحتلال سلبهم حياتهم من خلال الاعتقال الإداريّ المتكرر، حيث أمضى أبو عكر ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 22 عاما، منها أكثر من 8 سنوات رهن الاعتقال الإداري، فغالبية اعتقالاته في السنوات الماضية كانت اعتقالات إدارية".

واضاف نادي الأسير أن "الاحتلال أعاد اعتقال أبو عكر في 17 أيار/ مايو الجاري، بعد مداهمة منزله".

ويعد أبو عكر من الفاعلين على المستويين المعرفيّ والسياسي، وهو حاصل على عدة شهادات أكاديمية، وأنتج عدة أبحاث ودراسات، ويُساهم في تقديم محاضرات للطلبة في عدة مراكز.

وشغل أبو بكر، خلال سنوات أسره، مناصب تنظيمية، وشارك في عدة إضرابات عن الطعام. وهو متزوج وأب لسبعة أبناء وله 6 أحفاد، ويقبع اليوم في سجن "عوفر".

ويواصل الاحتلال تصعيده بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري، فمنذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الاحتلال أكثر من 590 أمر اعتقال إداري من كافة أنحاء فلسطين.

ومن الجدير ذكره أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري.

ويواصل المعتقلان خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، إذ دخل عواودة إضرابه اليوم الـ85، وريان اليوم الـ50.