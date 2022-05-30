الاحتلال يتعمد التنكيل بالفلسطينيين خلال اعتقالهم

تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، القوة المفرطة والضرب والتنكيل بحق الشبان الفلسطينيين خلال عمليات اعتقالهم، بحسب ما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين.

ورافق عمليات الاعتقال، بحسب تقرير شهري صادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.

وأستخدم الاحتلال إطلاق النار على المعتقلين، إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلاتهم من خلال عمليات التخريب والتدمير للمنازل وعمليات الإرهاب والتهديد بالاعتقال، واستخدام الكلاب البوليسية وغيرها من الأساليب.

وقال الهيئة في بيان لها، إن انتهاكات وأساليب تعذيب تُستخدم بحق الشبان الفلسطينيين، من قبل الاحتلال، سواء عند اعتقالهم أو احتجازهم داخل السجون، ما يشكل وصمة عار بحق المؤسسات الدولية والإنسانية التي تعجز عن تأمين وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، تم توثيق عبر محامية الهيئة حنان الخطيب، ظروف اعتقال القاصر معتز الحاج محمود من بلدة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، والذي تعرض لاعتداء همجي على يد جيش الاحتلال بدءا بلحظات اعتقاله الأولى بالإضافة إلى ظروف التحقيق القاسية معه داخل مراكز التحقيق والتوقيف.

وطوال عملية التحقيق لم يسلم القاصر معتز من الشتم بألفاظ نابية والضرب المبرح، عدا عما تعرض له من ظروف احتجاز صعبة للغاية داخل زنازين" سجن عوفر" حيث يقبع هناك.

كما رصدت الهيئة تفاصيل اعتقال الشاب بلال الجعبري من مدينة القدس، حيث اعتقلته قوة من قبل جهاز الأمن العام "لشاباك"، وعصبوا عينيه وتم تقييده بقيود بلاستيكية محكمة، ليقتادوه بعد ذلك إلى مركز تحقيق المسكوبية ومن ثم إلى عوفر حيث يقبع هناك.

وتابعت الهيئة أن الأسير الجعبري وضع في زنازين تحقيق صعبة للغاية تفتقر لكل مقومات العيش الأدمي، إضافة إلى تعرضه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي على إثرها تعرض لعدة إصابات وما زال يعاني منها إلى هذا الوقت.

وجاء في تقرير هيئة الأسرى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، وذلك حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2022، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرا، وما يزيد عن 600 معتقل إداري.