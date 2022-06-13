الإداريون يصعدون: اقتحام قسم بـ"ريمون" والاعتداء على الأسرى

اقتحمت قوات القمع التابعة لسلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين، قسم 3 في سجن "ريمون" في صحراء النقب، وسط اعتداء على الأسرى بداخله.

وشرعت قوات القمع في عملية تفتيش واسعة داخل القسم، حيث قامت بتوزيع الأسرى القابعين في قسم 3، على بقية الأقسام. كما ذكرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضييق والاعتداءات والتنكيل بشكل مستمر بحق الأسرى في مختلف سجون الاحتلال.

يأتي ذلك، فيما يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ162 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

إلى ذلك، يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 103، والأسير رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس إضرابه لليوم الـ68، رفضا لاعتقالهما الإداري.

يذكر أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت عواودة من سجن "الرملة" مجددا إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، وفق ما أفاد به نادي الأسير مؤخرا.

وأضاف نادي الأسير، أن إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقل عواودة بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل أن يقبل العلاج الذي تفرضه المستشفى، علما أن رفض العلاج والفحوص الطبية يشكّل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب.

كما يواصل الأسير ريان إضرابه عن الطعام لليوم الــ68 على التوالي، بعزله الانفرادي في معتقل "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.