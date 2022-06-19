هيئة الأسرى تطالب بإلزام إسرائيل الإفراج الفوري عن محرري صفقة "شاليط"

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، الأحد، المجتمع الدولي بكافة تشكيلاته ومؤسساته إلى بذل جهوده والعمل على إلزام إسرائيل للإفراج الفوري عن محرري صفقة الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط، والذي مضى على إعادة اعتقالهم 8 سنوات داخل سجون الاحتلال.

وجاء في بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه "في يوم 18 حزيران/يونيو 2014 أعاد جيش الاحتلال اعتقال 70 أسيرا ممن تم الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط، والتي أبرمت خلال عام 2011 بوساطة مصرية، حيث تم خلالها إطلاق سراح 1027 أسيرا مقابل تسليم الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط".

وأضافت أن "سلطات الاحتلال أعادت الأحكام السابقة بحق 50 أسيرا من هؤلاء الأسرى، وغالبيتهم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عدة سنوات، وما زال الاحتلال يحتجز داخل سجونه 49 منهم، حيث يقبعون بظروف اعتقالية ومعيشية صعبة للغاية".

ولفتت الهيئة إلى أنه "من أبرز الأسرى الذين أعيد اعتقالهم خلال عام 2014، الأسير نائل البرغوثي والذين وصل مجموع سنوات اعتقاله إلى ما يزيد عن 42 عاما، والأسير علاء البازيان وعدنان مرغة وغيرهم من الأسرى".

وأوضحت أن "ما جرى مع محرري صفقة شاليط، يعد شاهدا حيا ودليلا واضحا على السياسة الانتقامية التي تتبعها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، فإن الأسرى والمعتقلين بعد تحررهم لا يسلمون من التنكيل من قبل سلطات الاحتلال، بل على العكس يتعرضون لمزيد من الملاحقة والتنغيص وإعادة اعتقالهم وزجهم بالسجون دون أي مبررات".

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مجددا، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتكثيف جهودها والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المحررين وإنهاء اعتقالهم التعسفي، والأشقاء المصريين بتقديم المساعدة والدعم ورعاية هذه القضية من جديد.