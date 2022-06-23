  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الإفراج عن الأسير خليل عواودة الأحد المقبل

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 07:12

الإفراج عن الأسير خليل عواودة الأحد المقبل
عواودة خاض معركة الأمعاء الخاوية لمدة 111 يوما (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسير خليل عواودة من الخليل، يوم الأحد المقبل، بعد أن علق، أمس الأربعاء، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله التعسفي، وذلك بحسب ما أكدت زوجته.

وأفادت العواودة، أن الاحتلال عقد الاتفاق الذي يقضي بالإفراج عن خليل دون تجديد حكمه الإداري بعد تدهور أوضاعه الصحية وتعرضه لخطر الوفاة في أي لحظة، ما تطلب تعليقه الفوري للإضراب وتقديم العناية الطبية اللازمة له.

وأضافت العواودة أن تفاصيل الإفراج لم تتضح بعد ما إذا كان سيبقى خليل في ذات المشفى في الداخل أم سيتم نقله إلى أحد مشافي الضفة، مبينة أن زوجها خليل يعاني من أوضاع صحية سيئة جدا.

وكان الأسير خليل عواودة (40 عاما) من مدينة الخليل، علق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 111 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، بعد تعهدات ووعود بإنهاء اعتقاله، بحسب ما أعلن نادي الأسير.

وقال نادي الأسير في بيان إن "المعتقل عواودة سطر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة على مدار 111 يوما، تعرض خلالها لكافة أشكال التنكيل الممنهجة والسياسات التي من شأنها استهدافه جسديا ونفسيا، وتمكن على مدار هذه المدة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال".

يذكر أن المعتقل عواودة أعلن في 3 آذار/ مارس الماضي إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".

بودكاست عرب 48

#الاعتقال الإداري
#نادي الأسير
#خليل عواودة
#إضراب عن الطعام
#الأمعاء الخاوية
#سجون الاحتلال

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات برصاص الاحتلال عند الجلزون واعتقالات بالضفة
إصابات برصاص الاحتلال عند الجلزون واعتقالات بالضفة

2022-06-23

الإفراج عن المتهمين بقتل المعارض نزار بنات
الإفراج عن المتهمين بقتل المعارض نزار بنات

2022-06-22

الاحتلال يبدأ بناء مقطع بجدار الفصل العنصري في شمال الضفة
الاحتلال يبدأ بناء مقطع بجدار الفصل العنصري في شمال الضفة

2022-06-22

الأكثر قراءة

مقتل شاب في أم الفحم وإصابة آخر في طمرة بجريمتي إطلاق نار

مقتل شاب في أم الفحم وإصابة آخر في طمرة بجريمتي إطلاق نار

2022-06-22
اعتقال مستوطن بشبهة ضلوعه بطعن الشهيد حرب

اعتقال مستوطن بشبهة ضلوعه بطعن الشهيد حرب

2022-06-22
إدانة قاتل وجدان أبو حميد (16 عاما) من قرية كسرى

إدانة قاتل وجدان أبو حميد (16 عاما) من قرية كسرى

2022-06-22
ألف قتيل بزلزال ضرب أفغانستان

ألف قتيل بزلزال ضرب أفغانستان

2022-06-22
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

2022-06-22