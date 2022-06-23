جلسة جديدة لمحاكمة الأسير أحمد مناصرة 

قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن جلسة محاكمة جديدة ستعقد للأسير أحمد مناصرة في الـ28 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وقال النادي في بيان، نقلا عن المحامي خالد زبارقة، إن "الجلسة عينت بناء على الطلب المستعجل الذي تقدم به طاقم الدفاع وطلب فيه الإفراج الفوري عنه، وذلك على ضوء نقله إلى سجن ’الرملة’ نتيجة لخطورة وضعه الصحي والنفسي".

وأصدرت لجنة الإفراج الخاصة التابعة لسلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، قرارها في تصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، إذ قررت أن قضية الأسير مناصرة هي "عمل إرهابي"، بحسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب"، وذلك بحسب ما أفاد طاقم الدفاع عن الأسير.

ويواجه مناصرة ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن "إيشل" في بئر السبع.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل مناصرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما آنذاك، وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال في ظروف قاسية، لمدة عامين بمؤسسة خاصة بالأحداث.

وأدانت محكمة الاحتلال مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة. يومها، أطلق جنود الاحتلال النار على أحمد وحسن (13 عاما).

وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات.

وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.