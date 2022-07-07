تقرير: الاحتلال اعتقل 3873 فلسطينيا منذ 2022

أصدرت المؤسسات الفلسطينية المعنية بمتابعة قضايا وحقوق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تقريرا مشتركا، وفيه بيّنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ بداية العام الجاري وحتى 30 حزيران/يونيو المنصرم 3873 فلسطينيا، منهم 1896 من القدس المحتلة، و64 من قطاع غزة.

وتعاونت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - القدس، على إعداد وإصدار التقرير.

وأوضح التقرير أن "عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الفترة ذاتها بلغت 862 أمرا، من بينها 398 أمرا جديدًا.

وتابعت المؤسسات "بلغت الحصيلة الإجمالية للاعتقالات خلال شهر حزيران/ يونيو المنصرم 464 معتقلا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينهم 70 طفلا، و18 امرأة، وكان توزيع الاعتقالات خلال الشهر المذكور على النحو الآتي: 159 من القدس والتي شهدت أعلى نسبة اعتقال، و15 من قطاع غزة، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشهر ذاته 153 أمرا، بينها 58 أمرا جديدا، و95 أمر تجديد".

وأكدت أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4650 أسيرًا، وذلك حتّى نهاية شهر حزيران/يونيو 2022، من بينهم 30 أسيرة، و180 قاصرًا، ونحو 650 معتقلا إداريا، ومئات الأسرى المرضى من بينهم 23 أسيرا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة أصعبها حالة الأسير ناصر أبو حميد.

وأشارت إلى عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 862 أمرا، من بينها 398 أمرا جديدا، و464 قرار تجديد، وبالمقارنة مع ذات الفترة الموثقة من العام الماضي، يُلاحظ أن ارتفاعا ملحوظا قد طرأ على حصيلة قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق الفلسطينيين، حيث صدر في النصف الأول من العام الماضي نحو 680 قرارا بالاعتقال الإداري، فيما صدر خلال النصف الأول من العام الحالي 862، أي بمعدل زيادة تتجاوز 27%.

(Gettyimages)

ويحتجز الاحتلال داخل سجونه نحو 650 معتقلا إداريا من بينهم مرضى وكبار سن ونساء وحتى الأطفال دون سن الثامنة عشر لم يسلموا من هذا الاعتقال الجائر.

معارك الإضرابات الفردية

أكدت مؤسسات الأسرى أنه خلال الأشهر الستة الماضية خاض أكثر من 10 أسرى إضرابات فردية مفتوحة عن الطعام لأسباب ودوافع مختلفة جلها كان احتجاجا على الاعتقال الإداري، وهناك من أعلن إضرابه رفضا لعزله بظروف معيشية قاسية، وهناك من خاض معركته احتجاجا على مشاكل بحسابه بالكانتينا، كما خاض بعض الأسرى إضرابات إسنادية دعما لرفاقه المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

ملاحقة الأسرى المحررين واغتيالهم

أكدت مؤسسات الأسرى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري ارتقى العديد من الشهداء من الأسرى السابقين بعد استهدافهم بشكل مباشر من بينهم: نهاد البرغوثي 20 عامًا من قرية كفر عين برام الله وإيهاب زيد الكيلاني 40 عاما من نابلس، وداوود الزبيدي 40 عامًا.

وقالت إن شهر حزيران المنصرم شهد عمليات إعدام ميدانية نفذها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وكان ضحيتها أسرى سابقين، من بينهم أيمن محيسن، 29 عامًا، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وغفران وراسنة 31 عامًا من مخيم العروب شمالي الخليل.

قائمة عمداء الأسرى بتصاعد

قالت المؤسسات إن قائمة عمداء الأسرى - وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما على التوالي - ارتفعت مع نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي لتصل إلى 233 أسيرًا.

وبالمقارنة مع مطلع العام الجاري كان عدد الأسرى بتلك القائمة يبلغ 112 أسيرا، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الأسرى بتلك القائمة خلال الأيام المقبلة، بسبب عمليات الاعتقال العديدة التي نفذها جيش الاحتلال بحق مئات الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى عام 2000 وخلال اجتياح مدن الضفة عام 2002، حيث صدر بحق المئات منهم أحكاما جائرة وظالمة استنادًا لما أسمته دولة الاحتلال "سياسة الردع".

4 أحكام بالسجن المؤبد بحق 4 أسرى

بلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد منذ مطلع العام الجاري 547 أسيرا، فيما وصل عددهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 551 أسيرا بعد أن انضم إليهم 4 أسرى جدد صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد خلال الشهور الماضية وهم: منتصر شلبي ومحمد كبها وخليل دويكات وأحمد عصافرة.