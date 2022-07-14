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الحكم على الأسير بكر خريوش بالحبس لمدة 9 أعوام

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 15:02

الحكم على الأسير بكر خريوش بالحبس لمدة 9 أعوام
الأسير بكر خريوش
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، الحبس لمدة 9 أعوام على الأسير بكر محمد خريوش من طولكرم، بتهمة مساعدة الشهيد أشرف نعالوة.

ونسب الاحتلال الإسرائيلي للأسير خريوش، تقديم المساعدة للشهيد نعالوة، خلال فترة مطاردته، في أعقاب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي سلفيت.

وزعم الاحتلال أن خريوش خطط مع الشهيد نعالوة لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد أهداف للاحتلال ومستوطنيه، قبل اغتيال نعالوة من قبل قوات الاحتلال الخاصة في العام 2018.

واعتقلت قوات الاحتلال خريوش، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، والذي كان مقررا أن يحتفل فيه بزفافه، وجددت له الاعتقال الإداري أكثر من مرة.

يذكر أنه في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أطلق أشرف نعالوة النار على ثلاثة مستوطنين بمصنع كان يعمل فيه بالمنطقة الاستيطانية "بركان" بالضفة الغربية، فأردى مستوطنا ومستوطنة قتيلين وأصاب الثالث.

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#الأسير بكر خريوش
#طولكرم
#بركان

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