  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وتراجع في صحة ريان وعواودة

تاريخ النشر: 16/07/2022 - 09:00

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال وتراجع في صحة ريان وعواودة
المعتقلان ريان وعواودة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

يواصل المُعتقلان الإدرايان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رائد ريان وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة.

والمعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غربي القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ101، وهو معتقل إداري منذ 3 تشرين الثاني/ نوفيمبر 2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن "الرملة".

كما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ15، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27 كانون الأول/ ديسمر 2021، وهو يرقد الآن في مستشفى "أساف هروفيه".

وعواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

وفي السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ196 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

بودكاست عرب 48

#الاعتقالات الإدارية
#الاحتلال الإسرائيلي
#سجون الاحتلال الإسرائيلي
#الأسرى الفلسطينيون

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المدخل الشرقي لقرية اللبن: الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا دائما
المدخل الشرقي لقرية اللبن: الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا دائما

2022-07-16

الأمم المتحدة ردا على تصريحات بايدن: "فرصة حل الدولتين قد تضيع إلى الأبد"
الأمم المتحدة ردا على تصريحات بايدن: "فرصة حل الدولتين قد تضيع إلى الأبد"

2022-07-15

خبراء أمميون بحقوق الإنسان يطالبون إسرائيل بالإفراج عن مناصرة
خبراء أمميون بحقوق الإنسان يطالبون إسرائيل بالإفراج عن مناصرة

2022-07-15

الأكثر قراءة

عبّاس لبايدن: لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينيّة

عبّاس لبايدن: لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينيّة

2022-07-15
بايدن في السعودية:

بايدن في السعودية: "أنجزنا أعمالا مهمة ولن نترك فراغا لروسيا والصين"

2022-07-15
السعودية تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

السعودية تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

2022-07-15
زيارة بايدن لإسرائيل رسخت الاحتلال على الفلسطينيين

زيارة بايدن لإسرائيل رسخت الاحتلال على الفلسطينيين

2022-07-15
تقرير: خلافات تمنع بيانا مشتركا بعد لقاء عباس وبايدن

تقرير: خلافات تمنع بيانا مشتركا بعد لقاء عباس وبايدن

2022-07-15