الأسير ريان يسرد تفاصيل العزل بمعركة "الأمعاء الخاوية"

سرد الأسير المضرب عن الطعام، رائد ريان، لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين فواز الشلودي، عقب زيارته له فيما يسمى عيادة "سجن الرملة "، تفاصيل وضعه الصحي بعد مرور 103 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام.

وأشار ريان إلى أنه يعاني من عدم وضوح بالرؤية وآلام حادة بالرأس والمفاصل وهزال وتعب بشكل مستمر، ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جدا ويشعر أنه يرغب بالتقيؤ، ويشتكي أيضا من تشنجات بالأيدي والأرجل ويتنقل على كرسي متحرك، وفقد الكثير من وزنه.

وأضاف ريان أنه بالآونة الأخيرة يعاني من حرارة في جسده وخاصة في اليدين والمعدة، وقد أبلغه الطبيب المشرف على حالته بأن جسده بدأ يتآكل نتاجا لمرور فترة طويلة على إضرابه.

كما أوضح الأسير ريان لشلودي تفاصيل مأساوية يعيشها أيضا زميله المضرب عن الطعام خليل عواودة، والذي يواصل إضرابه لليوم 16.

وكان الأسير عواودة قد علق إضرابه في وقت سابق بعد 111 يوما استنادا لوعود بالإفراج عنه، لكن الاحتلال نكث بالوعود وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر مما دفعه لاستئناف إضرابه.

ولفت أن الحالة الصحية لعواودة تتدهور بشكل سريع ويعاني من انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم ويتم نقله بشكل متكرر إلى مستشفى "أساف هروفيه" في صرفند.

يذكر أن الأسير ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو قضاء القدس معتقل منذ تاريخ 3/11/2021 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، وهو معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

والأسير عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا/الخليل معتقل منذ 27/12/2021، وأصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.