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عشرات الأسرى يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية" إسنادا لريان وعواودة

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 08:19

عشرات الأسرى يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية" إسنادا لريان وعواودة
حراك بالضفة إسنادا للأسرى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يخوض عشرات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الرابع، معركة "الأمعاء الخاوية"، وذلك إسنادا للأسيرين رائد ريان، وخليل عواودة اللذان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث يرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن ريان وعواودة يواجهان ظروفا صحية خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت، إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة الهادفة لنيل منهما والضغط عليهما، حيث يقبعان حتى اليوم في سجن "الرملة".

المعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو قضاء القدس، مضرب عن الطعام منذ 112 يوما، وهو معتقل إداريّ منذ 3/11/2021، حيث صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، علمًا أنّه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّ.

فيما استأنف المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل إضرابه عن الطعام في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده.

وأصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور، علما أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

يشار إلى أنه يقبع في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

وفي السياق، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ207 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#إضراب عن الطعام
#الأمعاء الخاوية
#الأسرى الإداريون
#سجون الاحتلال
#رائد ريان
#خليل عواودة

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