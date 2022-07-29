تجديد الاعتقال الإداري للنائب المقدسي المبعد أحمد عطون

جددت محكمة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس، أحمد عطون، لمدة 4 أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري، أمس الخميس، بحق النائب عطون لمدة 4 أشهر، والذي اعتقل يوم 1 نيسان/ أبريل 2022، قبل يوم من شهر رمضان، بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وجاء اعتقال عطون بعد نحو 8 أشهر فقط من الإفراج عنه، عقب اعتقاله إداريا لمدة 12 شهرا.

وإلى جانب النائب عطون يعتقل الاحتلال في سجونه ستة من نواب المجلس التشريعي هُم محمد أبو طير وحسن يوسف وناصر عبد الجواد وياسر منصور وأحمد سعدات ومروان البرغوثي.

ويستهدف الاحتلال النائب عطون بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، إذ ذاق مرارة الاعتقال الإداري المتكرر والظالم، وأمضى داخل سجون الاحتلال ستة عشر عاما.

وكان عطون دعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في حملة الفجر العظيم والرباط في الأقصى، محذرا من أن الاحتلال يسابق الزمن لعزل الأقصى والقدس عن محيطها وعمقها الإسلامي والفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال قد سحبت في العام 2010 بطاقة النائب عطون المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس، بشكل كامل.