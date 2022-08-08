الأسير المريض موسى صوفان يعاني جراء الإهمال الطبي

يعاني الأسير المريض موسى صوفان من جراء الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج اللازم له ضد مرض السرطان الذي أصابه في الرئة.

الأسير المريض موسى صوفان

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ "الأسير موسى صوفان (47 عامًا)، من طولكرم، والمريض بالسرطان، يتعرض لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له من قبل إدارة سجون الاحتلال، التي تمارس بحقه جريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)".

وأوضح النادي أنّ "الأسير صوفان الذي ثبتت إصابته، مؤخرًا، بورم في الرئة، وهو بحاجة لجلسات علاج كيميائي، عانى على مدار سنوات اعتقاله من جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وعلى الرغم من المطالبات العديدة التي وجهها الأسير صوفان منذ سنوات لتوفير العلاج له، ومعرفة التّشخيص النّهائي لما يعاني، إلا أنه ومنذ سنوات لم يتلق أي استجابة لمطالبه".

وختم النادي بالقول إنّ "صوفان المحكوم بالسّجن مدى الحياة والقابع في سجن 'عسقلان' يواجه وما يزال ظروفًا اعتقالية قاهرة منذ اعتقاله عام 2003".

يذكر أنّ الأسير صوفان شقيق الأسيرين عدنان ومحمد صوفان، إذ يقضي عدنان حكما بالسجن لمدة 29 عامًا وهو معتقل منذ العام 2002، ومحمد محكوم بالسجن 18 عامًا وهو معتقل منذ العام 2011.