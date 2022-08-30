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3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 08:50

3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام
تصاعد احتجاجات الأسرى بسجون الاحتلال (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل 3 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، مطالبين بعدة مطالبات منها وقف الاعتقال الإداري، بحسب ما أفادت الهيئات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك، فيما يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية في سجون الاحتلال ضد قرارات إدارة السجون التي تتمادى بالانتهاكات ضدهم وتسلبهم منجزاتهم.

وسيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.

ويضرب الأسير خليل عواودة رفضا لاعتقاله الإداري، حيث يرفض الاحتلال حتّى اليوم الاستجابة لمطلبه بالإفراج عنه رغم قرار بتجميد اعتقاله.

ودخل عواودة (40 عاما)، وهو من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ171 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

كما يواصل الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، إضرابهما عن الطعام منذ 24 يوما، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب/ أغسطس الحالي، رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن "عوفر"، وقد أصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وبحق عدال لمدة 3.

وأوضح نادي الأسير، أن المعتقل أحمد البالغ من العمر (44 عامًا) هو أسير سابق، وكان قد نفذ عام 2019 إضرابا عن الطعام، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن عدال (34 عاما) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#الإضراب عن الطعام
#الأمعاء الخاوية
#الاعتقال الإداري
#خليل عواودة

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