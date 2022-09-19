أسرى "عوفر" يحتجون على المماطلة بعلاج أسير فتى

احتج أسرى سجن "عوفر" على استمرار إدارة السجن بالمماطلة في توفير العلاج للأسير الفتى علاء أبو سنينة (16 عاما)، والذي يعاني من مشاكل في الكلى والدم؛ حسب ما أورد نادي الأسير الفلسطيني.

وقام الأسرى بإغلاق الأقسام كخطوة احتجاجية على المماطلة في علاج الأسير الفتى.

ومما يذكر أن أبو سنينة من قطاع غزة وهو معتقل منذ شهر حزيران/يونيو الماضي.

ويعيش المئات من الأسرى المرضى داخل السجون والمعتقلات، واقعا صعبا ومعقدا، بينهم 200 حالة مرضية بحاجة إلى رعاية طبية خاصة في مستشفيات مدنية تتوفر فيها كل الإمكانيات؛ وفقا لمؤسسات حقوقية فلسطينية.

ويباشر 30 معتقلا إداريا من أسرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" نضالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في الأسابيع القادمة.

وأعلنت "منظمة"، وهي فرع الأسرى التابع لـ"الجبهة الشعبيّة"، أنّ "الإضراب سيتم في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الحالي؛ احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة، وظروف اعتقالهم غير الملائمة".