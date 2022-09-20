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تردي الوضع الصحي للمعتقل الجريح محمد تركمان

تاريخ النشر: 20/09/2022 - 09:47

تردي الوضع الصحي للمعتقل الجريح محمد تركمان
المعتقل الجريح محمد تركمان (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قالت عائلة المعتقل الجريح محمد تركمان، من مخيم جنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت، أمس الإثنين، والدته لزيارته في أحد المستشفيات الإسرائيلية بسبب تردي وضعه الصحي.

وأضافت العائلة في بيان مقتضب أن والدته تمكنت من زيارته في مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب، وهو بوضع صحي خطير ويعيش على أجهزة التنفس، حيث إنه يعاني من حروق في كافة أنحاء جسده.

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يسمح لوالدة الأسير تركمان بالجلوس معه، وفقط شاهدته من خلف الزجاج، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مناشدة المؤسسات الحقوقية التدخل والضغط على الاحتلال للسماح بزيارته.

وفي مطلع أيلول /سبتمبر الحالي، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد وليد تركمان (غوادرة)، وأحمد ماهر تركمان (غوادرة) في الأغوار الشمالية.

واتهمت سلطات الاحتلال الشابين بتنفيذ العملية المسلحة التي وقعت في الأغوار، حيث أطلاق النار على حافلة تقل جنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين بعد اشتعال النار بمركبتهما في سهل عاطوف بالأغوار. وهما مصابان بحروق بالغة دون الكشف عن حالتهما الصحية.

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#مخيم جنين
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#الاحتلال
#عملية الأغوار

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