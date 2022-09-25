رفضا للاعتقال الإداري: 30 أسيرا يشرعون بالإضراب عن الطعام

شرع 30 أسيرا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح يوم الأحد، في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وتأتي معركة الأمعاء الخاوية وإضراب الأسرى "كخطوة ضغط جديدة من أجل انتزاع حياتهم من بين أنياب السجان الإسرائيلي"، وفق بيان للجبهة الشعبية.

وأفادت الجبهة بأن إدارة سجون الاحتلال وفي إطار الانقضاض على هذه الخطوة تُحاول التواصل مع الأسرى الإداريين، من أجل تقديم عرض لهم، ولكن هناك تشبث واضح من الأسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري.

وكان هؤلاء المعتقلون الإداريون قد وجهّوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

ويتوقع أن يلتحق بالأسرى الثلاثين دفعات جديدة في الأيام المقبلة.

والأسرى الثلاثين الذين بدأوا اليوم الإضراب عن الطعام هم: نضال أبو عكر وإيهاب مسعود، وعاصم الكعبي، وأحمد حجاج، وثائر طه، ورامي فضايل، ولطفي صلاح، وصلاح الحموري، وغسان زواهرة، وكنعان كنعان، وأشرف أبو عرام، وغسان كراجة، وصالح أبو عليا.

كما ويخوض معركة الأمعاء الخاوية الأسر، عوض كنعان، وليث كسابرة، وصالح الجعيدي، وباسل مزهر، ومجدي الخواجا، وجهاد شريتح، وهيثم سياج، ومصطفى الحسنات، وعزمي شريتح، ومحمد أبو غازي، وأحمد الخاروف، ونصرالله البرغوثي، ومحمد فقهاء، وتامر الحجوج، ورغد شمروخ، وزيد القدومي وسنار حمد.

يذكر أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أن 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إدارية.