  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

30 أسيرا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

تاريخ النشر: 28/09/2022 - 12:43

30 أسيرا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية
فعاليات بالضفة إسنادا للأسرى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يواصل 30 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي، الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وذكر نادي الأسير، أن 28 أسيرا من المضربين معتقلون في سجن "عوفر"، وتم تجميعهم في 4 غرف بأحد الأقسام، فيما أن هناك أسيرا مضربا في سجن النقب، وآخر في سجن "هداريم".

كما أعلن المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بدرجاتها المختلفة، وذلك في سياق نضالهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.

وأشار نادي الأسير إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة في ممارسة دورها التاريخي المتمثل في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تنفذ ما يصدر عن جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وكان المعتقلون الإداريون، قد وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

وأعرب الأسرى المضربون في بيان تلاه رئيس نادي الأسير قدورة فارس، عن أملهم في أن تتدحرج خطوة الإضراب عن الطعام بانضمام كافة المعتقلين الإداريين لها، لتشكل حلقة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة.

وأكدوا مشروعية مطالبهم الإنسانية والحقوقية، والمتمثلة في "هواء نقي، وسماء بلا قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ على مائدة"، في وقت يسعى فيه الاحتلال سلخهم عن واقعهم الاجتماعيّ، ودورهم الوطنيّ والإنسانيّ، وتحويلهم لركام.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية والنضالية لإسناد الحركة الاسيرة أعلنت، أمس الثلاثاء، عن البدء في برنامج دعم واسناد للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، يتمثل بالشروع في نصب خيام اعتصام في المدن الرئيسية في كافة المحافظات.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أن 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إدارية.

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#الاعتقال الإداري
#إضراب عن الطعام
#نادي الأسير

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أحزاب وفصائل فلسطينية تدين جرائم الاحتلال بجنين
أحزاب وفصائل فلسطينية تدين جرائم الاحتلال بجنين

2022-09-28

إضراب وحداد بالضفة: 4 شهداء و 44 إصابة باشتباك مع الاحتلال بجنين
إضراب وحداد بالضفة: 4 شهداء و 44 إصابة باشتباك مع الاحتلال بجنين

2022-09-28

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على الفلسطينيين
مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على الفلسطينيين

2022-09-28

الأكثر قراءة

جريمة قتل في رحوفوت: أحرق شقته وبداخلها زوجته وأولادهما

جريمة قتل في رحوفوت: أحرق شقته وبداخلها زوجته وأولادهما

2022-09-27
الشارع الالتفافي البديل لـ444 يتهدد أراضي الطيبة

الشارع الالتفافي البديل لـ444 يتهدد أراضي الطيبة

2022-09-27
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

2022-09-27
منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها

منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها

2022-09-27
الخطاب الفلسطيني: بين استطاعة الرئيس وحاجة الشعب

الخطاب الفلسطيني: بين استطاعة الرئيس وحاجة الشعب

2022-09-27