استمرار العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة منذ عام

صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة في زنازين العزل الانفرادي في سجن "إيشل"، منذ عام كامل.

ونقلت وكالة "وفا" عن المتحدث الاعلامي باسم الهيئة، حسن عبد ربه، قوله إن "حالة الأسير مناصرة تستوجب أن يكون وسط الأسرى والمعتقلين، وليس معزولا عن كل العالم كما يفعل معه، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأمر تعقيدًا عليه من الناحية الصحية والنفسية والعصبية".

وأضاف عبد ربه أن "سياسة العزل الانفرادي هي عقاب انتقامي، وإجراء قاسٍ جدًا بحق الأسير عندما يتم احتجازه لعام وأكثر في زنازين متسخة وسط ظروف بائسة جدًا، وانقطاع عن المحيط، وعدم القدرة على التواصل مع بقية الأسرى، وما يرافق ذلك من إجراءات تضييقية، من تفتيش وحرمان من الزيارة العائلية، وفرض قيود على الخروج لساحة الفورة".

وأكد أن "هذا الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود للإفراج عنه، على الرغم من أن الاحتلال يرفض ذلك، وكان هناك مطالبات وتوجه لمحكمة الاحتلال بهدف إخراجه من العزل الانفرادي، ولكنه رفض الاستجابة لذلك".

وكانت مجموعة من الخبراء النفسيين مكونة من 36 خبيرا، توجهت بطلب للإفراج عن مناصرة بسبب تردي حالته الصحية.

وكانت تقارير طبية قد أكدت إصابة أحمد بمرض انفصام الشخصية، نتيجة المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.

ومن جهته، أكّد نادي الأسير الفلسطيني أن "مناصرة واحد من بين مجموعة من الأسرى الذين يعانون من أوضاع نفسية صعبة، وتواصل إدارة السّجون احتجازهم في العزل الانفرادي، في ظروف قاهرة أدت إلى تفاقم أوضاعهم".

وأشار إلى أنه "على الرغم من محاولات رفاقهم الأسرى، والمؤسسات الحقوقية لإنهاء عزلهم أو إيجاد سبيل للإفراج عنهم، إلا أنّ الاحتلال يواصل اعتقالهم واحتجازهم في زنازين العزل الانفرادي في ظروف صعبة".

وولد الأسير مناصرة، يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، وله شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله في العام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.

يذكر أن الحالات التي تعاني من أمراض ومشاكل نفسية في تصاعد داخل سجون الاحتلال، من جرّاء السياسات التنكيلية والقمعية التي يتعرض لها الأسرى، ومنها سياسة العزل التي تشكّل أبرز هذه السياسات وأخطرها.