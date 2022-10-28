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نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية إثر تدهور حالة الأسيرة عساف

تاريخ النشر: 28/10/2022 - 18:29

نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية إثر تدهور حالة الأسيرة عساف
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

حملّ نادي الأسير الفلسطيني إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للأسيرة أزهار عساف، بعد تعرضها أمس، الخميس، لوعكة صحية إثر إهمال إدارة السجون لوضعها الصحي، ومماطلتها في نقلها إلى المستشفى.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، إن "الأسيرات ومنذ الأمس وعلى إثر ما تعرضت له الأسيرة عساف، نفذوا خطوات احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام".

وأشار إلى أن الأسيرات يواجهن أوضاعا مأساوية وعلى عدة مستويات، وخصوصًا أن مجموعة منهن يعانين من مشاكل صحية، وهن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، ومن بينهن مجموعة من الجريحات.

وطالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص بضرورة التدخل، من أجل الإفراج عن الأسيرة عساف، خصوصًا أنه وخلال هذا العام واجهت الأسيرات فاجعة استشهاد رفيقتهم الأسيرة سعدية فرج الله، جراء تعرضها لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

يذكر أن الأسيرة عساف من قرية الجيب شمال غرب القدس، معتقلة منذ 11 أيلول/سبتمبر الماضي، وتعاني من مشاكل صحية عديدة أبرزها مشاكل عصبية، ومشاكل في السمع والنظر، وتقبع إلى جانب 32 أسيرة في معتقل "الدامون".

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#سجون الاحتلال
#الأسير أزهار عساف

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