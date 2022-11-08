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تقرير: الاحتلال نفّذ نحو 6 آلاف عملية اعتقال منذ مطلع العام

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 16:00

تقرير: الاحتلال نفّذ نحو 6 آلاف عملية اعتقال منذ مطلع العام
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بيانا قال فيه إن "نحو 6 آلاف حالة اعتقال سُجّلت منذ مطلع العام الجاري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 141 امرأة، و739 طفلا".

وأضاف النادي أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 1829 أمر اعتقال إداري، فيما سجلت أعلى حالات الاعتقال في القدس المحتلة، وبلغت نحو 2700 حالة.

وأكد البيان أن "هذا العام هو الأشد تنكيلا بالمعتقلين وعائلاتهم، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، خاصة مع استمرار تنفيذ عمليات الإعدامات الميدانية، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، أو من جرى اعتقالهم بعد فترات من إصابتهم".

ولفت إلى أن "تصاعد أعداد الجرحى في السجون أدى إلى ارتفاع أعداد الحالات المرضية الصعبة التي تحتاج إلى متابعة صحية حثيثة، وما يزال عدد منهم يواجهون مخاطر حقيقية على حياتهم".

وشدد نادي الأسير على أن عمليات الاعتقال الإداري من حيث المعطيات الراهنة، هي الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث بلغت 272 أمرا، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر لأكثر من 820 معتقلا.

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#نادي الأسير الفلسطيني
#الاحتلال الإسرائيلي
#اعتقال الفلسطينيين

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