الاحتلال يعتقل والدة أسير خلال زيارة في سجن مجدو ويدعي: حاولت تهريب هواتف

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والدة الأسير عدي فايز مناصرة (26 عامًا) من بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بزعم محاولتها تهريب أجهزة هواتف وشرائح خليوية، خلال زيارتها لابنها في سجن "مجدو"، اليوم، الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن "نادي الأسير" الفلسطيني، أن المعتقلة هي السيدة منى محمد مناصرة ( 67 عامًا) من بلدة قباطية، في محافظة جنين، خلال زيارتها لنجلها الأسير عدي الذي اعتقل في 6 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وما يزال موقوفًا.

ونقل نادي الأسير عن أفراد من عائلة مناصرة قولهم إن "المعتقلة مصابة بأمراض مزمنة، منها السّكري، والضّغط إضافة إلى مشاكل مزمنة في القلب، وهي بحاجة لرعاية صحية حثيثة".

وجاء في بيان صدر عن مصلحة سجون الاحتلال أنها صادرت "هاتفين و6 شرائح خليوية" كانت مخبأة داخل كتاب خلال زيارات الأهالي للأسرى في سجن "مجدو".

وادعت مصلحة سجون الاحتلال أن ذلك جاء ضمن محاولة "تهريب هواتف إلى سجن ‘مجدو‘"، وأضافت أن الزيارة ألغيت واحتُجزت الأسرة لـ"مزيد من التحقيق لدى قوات الأمن".

ولم يذكر الاحتلال في بيانه عدد المعتقلين من أفراد الأسرة، ولم يشر في بيانه إلى الأسير مناصرة.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها 4760 أسيرا، من بينهم 160 طفلًا، و35 امرأة، بحسب "نادي الأسير".