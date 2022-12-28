نادي الأسير: الاحتلال يواصل القتل البطيء للأسير المريض موسى صوفان

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي جريمتها بحق الأسير، موسى صوفان (47 عاما)، من طولكرم المصاب بورم في الرئة من خلال المماطلة في تقديم العلاج اللازم له، والالتزام بتوقيت العلاج الذي أقر له؛ حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء.

وورد في بيان نادي الأسير، أن "صوفان كان من المفترض أن ينهي علاجه البيولوجي الشهر الجاري، ووفقا لما أوصى به الأطباء، إلا أنه ونتيجة للمماطلة التي تعرض لها على مدار الشهور الماضية، فإن حالته الصحية تتفاقم، علمًا أن بعض الفحوص الطبية كان إجراؤها مرهونا بأخذ كافة جرعات العلاج البيولوجي، لتحديد نوع الورم، ولمعرفة خطوات العلاج اللاحقة".

ولفت نادي الأسير إلى أنّ صوفان فقد قدرته على النوم بسبب السعال الشديد المستمر، واليوم يأخذ علاجات هي بمثابة مواد مخدرة، ورغم حاجته إلى علاجات إضافية وفقًا لتوصيات الأطباء، إلا أنّ إدارة السّجون أبلغته، أنّ وزارة الصحة الإسرائيلية رفضت توفير العلاج له.

وأضاف نادي الأسير أن "صوفان هو واحد من بين 17 أسيرًا يعانون أمراضًا مزمنة في سجن ’عسقلان’ وهم من بين 35 أسيرًا يقبعون في السّجن، أبرز هؤلاء الأسرى: محمد عادل داود، وليد دقة، موفق عروق، فؤاد الشوبكي وهو أكبر الأسرى سنّا، إضافة إلى عثمان أبو خرج، ومحمد عادل داود، ورياض العمور، ومحمد ابراش، وياسر ربايعة".

وأكّد نادي الأسير أن "ما يجري مع الأسير صوفان، ما هو إلا جزء من سلسلة طويلة من الشّواهد التي تؤكّد على الجريمة المتواصلة بحقّه والمتمثلة بعملية القتل البطيء، يُضاف إلى ما تعرض له قبل عدة سنوات من تعذيب نفسيّ من خلال تلاعب الأطباء في الإفصاح عن وضعه الصحيّ الحقيقيّ، إلى أنّ تأكدت إصابته بسرطان في الرئة خلال العام الجاري، علمًا أن صوفان تعرض للعزل الانفراديّ عدة مرات، وخاض إضرابات عن الطعام احتجاجًا على جريمة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء)".

ومما يذكر أن للأسير صوفان شقيقان أسرى هما عدنان ومحمد، حيث يقضي عدنان حكمًا بالسّجن لمدة 29 عامًا وهو معتقل منذ عام 2002، ومحمد محكوم بالسّجن 18 عامًا، ومعتقل منذ عام 2011.

ويعاني 24 أسيرًا على الأقل من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، وهم من بين أكثر من 600 أسير من المرضى.