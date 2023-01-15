إلغاء زيارة أسرى جنين بـ"مجدو" وعزل متواصل لمعتقلين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي زيارة أسرى جنين في "مجدو" المقررة غدا الإثنين، فيما تواصل سلطات سجون الاحتلال عزة العديد من الأسرى في ظروف مزرية وصعبة وزنازين ضيقة.

قال نادي الأسير في جنين، اليوم الأحد، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغته ان سلطات الاحتلال، ألغت زيارة اهالي أسرى محافظة جنين في سجن "مجدو"، والتي كانت مقررة يوم غد الإثنين.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي، ان موعد الزيارة أصبح يوم الإثنين الموافق 30 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وتواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسير أحمد البرغوثي والملقب بالفرنسي، في زنازين سجن "ريمون"، بعد رفضه لقرار نقله من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، كما واصلت عزل الأسير القائد محمد نايفة (أبو ربيعة) منذ نحو شهرين، في ظروف قاسية وصعبة في زنازين سجن "جلبوع".

وذكر نادي الأسير أنّ الأسير أبو ربيعة، نقل إلى العزل بعد أن تعرض لعملية قمع في سجن "مجدو" في الـ17 من تشرين الثاني / نوفمبر 2022، وجرى نقله لاحقا إلى زنازين سجن "جلبوع"، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأسير (أبو ربيعة) للعزل والقمع.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نجله ربيع (21 عاما)، وأفرجت عنه، ثم أعادت اعتقاله مجددا خلال الشهر الجاري، يذكر أن الأسير ابو ربيعة من طولكرم، وهو معتقل منذ 20 عاما، ويقضي حكما بالسجن المؤبد 14 مرة، ويعتبر من أبرز الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.